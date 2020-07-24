Новости дня
10:31 | 26.07.2020
Фото: domsvyazi.ru
В России вырастут цены на домашний интернет и телевидение
Так, «Билайн» с 27 июля увеличит стоимость некоторых старых тарифов на 50 рублей в месяц. Другие крупные игроки планируют это сделать в самом ближайшем будущем. По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения.
По мнению аналитика компании iKS-Consulting Максима Савватина, хотя операторы и пересматривают условия архивных тарифов чаще всего в сторону увеличения, но, как правило, они и услуг абонентам начинают предоставлять больше. Например, растёт скорость доступа в Сеть, появляется расширенный набор каналов. Тот же «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») при увеличении цены, увеличил скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/сек.
Корректировка ценовой политики — это обычная практика во всех отраслях экономики, однако в нынешнем году на рыночную ситуацию также значительное влияние оказывает пандемия COVID-19.
«С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент, — пояснили в «Вымпелкоме» «Известиям», а что касается изменений, то коснутся они лишь части клиентов архивных тарифов.
Кроме «Билайна» с начала июля повысил стоимость некоторых тарифов «ЭР-Телеком» (работает под брендом Дом.ru). Как отметили в компании, индексация затронула менее 10% клиентов оператора, а повышение цен не превысило 5%.
Увеличила в июле размер платы по тарифам на спутниковое телевидение, которые действуют с 2019 года, и компания МТС. Представители компании пояснили, что стоимость ежемесячного платежа у этих клиентов вырастет примерно на 15–20 рублей в месяц, а подавляющее большинство абонентов спутникового ТВ самостоятельно перешли на новые тарифы. В компании отмечают, что оператор не планирует менять тарификацию для всех абонентов платного ТВ.
С 1 августа изменит цены на отдельные архивные интернет-тарифы «Акадо», объясняя повышение увеличением себестоимости услуг.
Рассматривают повышение тарифов и в «Ростелекоме». Компания не исключает в будущем изменения стоимости по отдельным архивным тарифным планам, которые уже не соответствуют рыночному уровню. Кроме того, растёт себестоимость услуг, сказали «Известиям» в ее в пресс-службе, добавив, что на высококонкурентном рынке у операторов нет возможности завышать цены — клиент сразу же уйдет к другому поставщику услуг.
По словам генерального директора компании TelecomDaily Дениса Кускова, на планомерный рост тарифов влияют как инфляция и колебание курса рубля, так и растущие затраты на исполнение «закона Яровой» и закона об устойчивом интернете. Согласно проведенному компанией в конце 2019 года опросу провайдеров, операторы прогнозировали увеличение цен на интернет и ТВ в пределах 12–15% в течение 2020-го.
Серьёзную корректировку в рост цен внесла пандемия COVID-19. За время карантина абоненты привыкли потреблять больше трафика, отметил Кусков. Он не исключил, что в этом году тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти и на 20%. Особенно если не будет решен вопрос с компенсацией операторам затрат на нетарифицируемый трафик сайтов программы «Доступный интернет».
© «Вечерние ведомости»
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