В Первоуральске пропал 39-летний мужчина

10:03 | 26.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Первоуральске разыскивают без вести пропавшего 39-летнего Романа Муфазалова. 1 июля мужчину видели в последний раз, с тех пор его местонахождение неизвестно, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы. В день исчезновения был одет в спортивную куртку, спортивные штаны и резиновые сапоги.



Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефону 8-950-639-66-66.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»