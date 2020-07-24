«Зенит» обыграл «Химки» на «Екатеринбург Арене»

21:26 | 25.07.2020

Фото: football24.ru

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Химками» в Екатеринбурге со счетом 1:0. Петербужцы во второй раз в истории оформили золотой дубль, выиграв Кубок страны и став чемпионами Российской Премьер-Лиги.



Единственный мяч в ворота «Химок» забил Артем Дзюба, реализовав пенальти на 84-й минуте игры.



В прошлый раз золотой дубль оформить команде удавалось в 2010 году.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»