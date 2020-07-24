В Свердловской области проведено 11076 исследований проб на коронавирус

19:31 | 25.07.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 11076 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 10397 человека.



Всего на Среднем Урале проведено 888089 исследований, обследовано 826941 человека.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»