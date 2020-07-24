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19:20 | 25.07.2020
Фото: vk.com/habarovsks
Четырех участников пикетов в поддержку жителей Хабаровска задержали в Екатеринбурге
По его словам, сегодня в нескольких местах города независимо друг от друга на одиночные пикеты выходили люди.
«Мне известно, что на Уралмаше выходили в поддержку Хабаровска, на площади Труда и на площади 1905 года. В городе сегодня много полиции, участников пикетов на площади 1905 года задержали и доставили в отдел № 9», — цитирует Постникова «МБХ медиа».
Он добавил, что у задержанных взяли отпечатки пальцев, а также запретили звонить по телефону. Активистов отпустили без оформления протоколов.
В пресс-службе МВД от комментариев воздержались.
Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство общественной безопасности не согласовало акции в защиту Сергея Фургала.
© «Вечерние ведомости»
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