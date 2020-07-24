Жителям Екатеринбурга напомнили о правилах пожарной безопасности на природе

15:51 | 25.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Жителям столицы Урала напомнили о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе в выходные.



В администрации Екатеринбурга и ГУ МЧС подчеркнули, что именно из-за нарушения требований пожарной безопасности происходит большинство лесных пожаров. В выходные дни количество возгораний достигает 40% от их числа за неделю.



Поэтому гражданам не стоит разжигать костры в сухую теплую и ветреную погоду. Если такая необходимость все-таки возникает, стоит делать это на специально отведенных местах. Разводить огонь на старых вырубках и участках поврежденного леса нельзя.



В случае, если пожара не удалось избежать, необходимо сообщить об этом по номеру 112 или 01.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»