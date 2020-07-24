В Екатеринбурге прямо на дороге загорелось такси

14:51 | 25.07.2020

Фото: скрин видео E1.RU

В уральской столице посреди дороги на ходу загорелось такси.



Как сообщает Е1, инцидент произошел на улице Уральской. На месте во время пожара образовался небольшой затор. Водитель не пострадал, ему удалось вовремя покинуть салон.





В пресс-службе МЧС рассказали, что огонь удалось потушить за две минуты. В настоящее время выясняется причина пожара.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»