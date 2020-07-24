Писателя Владислава Крапивина госпитализировали с пневмонией в Екатеринбурге

14:40 | 25.07.2020

Фото: ria.ru

В Екатеринбурге 81-летний писатель Владислав Крапивин госпитализирован с пневмонией. Он находится в реанимации.



Отметим, что попал в больницу писатель ещё в среду, 22 июля. Плохое самочувствие у Крапивина было в течении последних двух месяцев.



Коронавируса у писателя нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»