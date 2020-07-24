Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области вырос

13:18 | 25.07.2020

Фото: pravlife.org

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся до 1,02 за минувшие сутки.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 22 июля – 234; 23 июля – 249; 24 июля – 248; 25 июля – 251. Сумма – 982.



Дата – количество заболевших: 18 июля – 259; 19 июля – 245; 20 июля – 234; 21 июля – 227. Сумма – 965.



Rt – 982/965=1,02



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 251 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 19 232 случая новой коронавирусной инфекции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»