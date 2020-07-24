Отец Сергий заявил, что Среднеуральский монастырь принадлежит частным лицам

13:15 | 25.07.2020

Фото: скрин видео

Отец Сергий заявил, что здания Среднеуральского женского монастыря принадлежат частным лицам, а земля находится в аренде. По его словам, Екатеринбургская епархия и Московская патриархия не имеют никакого отношения к строительству зданий и самому монастырю. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое вышло на Ютуб-канале Всеволода Могучева.



«Земля под монастырем находится в аренде и не является собственностью Екатеринбургской епархии. Екатеринбургская епархия и Московская патриархия ни копейки не дали мне на строительство церквей и зданий в Среднеуральском женском монастыре. Они строились на пожертвования частных лиц. И оформлялись на тех, кто вкладывал деньги. Нет ни одного здания в Среднеуральском женском монастыре, которое бы принадлежало Екатеринбургской епархии», - заявил отец Сергий.



Он добавил, что те, кто призывают захватить монастырь силой, толкают на противоправные действия. «Все документы на здания находятся у частных лиц, которые они оформят на себя как частную собственность. Наш монастырь является народным».



Он задался вопросом, кому подчиняется церковь в России: «Мне лично непонятно, наша церковь под властью народа или под властью Путина и Гундяева».



Также он обратился «к экуменисту, еретику, лжепатриарху Кириллу» и сказал, что его власть приходит к концу.



Отец Сергий вспомнил о наставлениях ему от духовного отца: «Духовная война, невидимая брань начнется для тебя на Урале. Затем пойдешь на Восток. Обретёшь боевой опыт, соберёшь в единый кулак народы России. И пойдешь освобождать Москву».



Кроме этого, он сказал, что в случае попытки захвата монастыря будет объявлена боевая тревога под названием «Небесный град».

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