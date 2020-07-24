Коронавирусом в Екатеринбурге заболели ещё 129 человек

13:00 | 25.07.2020

Фото: yandex.ua

В Екатеринбурге за минувшие сутки выявлено 192 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.



В Свердловской области за сутки зарегистрирован 251 случай. Уральские врачи вылечили 416 человек, скончались от болезни 11 человек.



Всего с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 19 232 человек. Выписаны из больниц 14 232 человека, 231 пациент скончался.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»