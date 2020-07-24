В Свердловской области скончались ещё 11 человек с коронавирусом

12:50 | 25.07.2020

Фото: m24.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев смерти от COVID-19. Всего в регионе скончался 231 человек с подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 19 232 случая заражения (+251 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 173 человека, в среднем – 658, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Выписано из больниц 416 человек, всего в регионе врачи вылечили 14232 пациента с COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»