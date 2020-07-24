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12:46 | 25.07.2020
Фото: hantimansiysk.bezformata.com
Свердловские врачи вылечили 416 пациентов с COVID-19
Напомним, в Свердловской области выявлены 19 232 случая заражения (+251 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 173 человек, в среднем – 658, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 231).
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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