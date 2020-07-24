Свердловские врачи вылечили 416 пациентов с COVID-19

12:46 | 25.07.2020

Фото: hantimansiysk.bezformata.com

По данным на 25 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению после COVID-19 выписались еще 416 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов в регионе составляет 14 232.



Напомним, в Свердловской области выявлены 19 232 случая заражения (+251 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 173 человек, в среднем – 658, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 231).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»