В Свердловской области коронавирусом заразился еще 251 человек

12:35 | 25.07.2020

Фото: dp.informator.ua

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 251 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 19 232 случаев новой коронавирусной инфекции.



Состояние 173 госпитализированных оценивается как тяжелое, 154 человека из них находятся в реанимационном отделении, 76 - на аппаратах ИВЛ.



Также врачи зарегистрировали ещё 11 смертей от коронавируса. Всего в Свердловской области с COVID-19 скончался 231 пациент.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»