В Нижних Сергах продолжают устранять последствия потопа

11:50 | 25.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижних Сергах спасатели ГУ МЧС продолжают восстанавливать разрушенную потопом инфраструктуру. В пресс-службе ведомства рассказали, что в работе принимают участие 267 человек, 72 единицы спецтехники.



Улицы и придомовые территории продолжают расчищать от мусора, также ведется разбор поврежденных строений. В настоящее время из зоны вывезено 2625 кубометров мусора. Из-за возможности падения деревьев производится их спил вдоль русла реки и вблизи линии электропередач.



Для жителей города организовали 8 мест подвоза питьевой воды, а также 3 пункта выдачи бутилированной воды. Продолжается выплата матпомощи пострадавшим.



Режим ЧС в Нижних Сергах продолжает действовать.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»