В Екатеринбурге пройдет финал кубка России по футболу

10:34 | 25.07.2020

Фото: rfs.ru

Сегодня, 25 июня, на «Екатеринбург Арене» пройдет финал кубка России по футболу. На стадионе встретятся «Химки» и «Зенит».



Начало матча в 19:00 по местному времени.



Следует отметить, что «Химки» ещё ни разу в истории не обыгрывали «Зенит». В ½ финала петербуржцы обыграли «Спартак», а «Химки» – «Урал».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»