В Нижнем Тагиле из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 38 человек

10:08 | 25.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Из горящего жилого девятиэтажного дома в Нижнем Тагиле эвакуировали 38 человек, в том числе 6 детей, об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:44. Пожар повредил имущество на балконах двух квартир на 7 этаже.



На месте работали 3 единицы техники и 7 человек личного состава. В 05:09 было ликвидировано открытое горение, в 05:21 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»