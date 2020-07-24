На трассе «Екатеринбург - Тюмень» в ДТП пострадал пешеход

09:38 | 25.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Заречном сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. Авария произошла на трассе «Екатеринбург - Тюмень» 24 июля в районе 17 часов.



Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 54-летний водитель «Тойота Королла» ехал со стороны Тюмени и не пропустил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



«В результате ДТП пострадала девочка 2006 года рождения, медики диагностировали у нее закрытый перелом левой голени и стопы. С места ДТП ребенок госпитализирован в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга», - сказали в ГИБДД.



При этом стаж вождения мужчины составляет 18 лет. Во время приближения к переходу он увидел девушку и подумал, что она стоит, но внезапно она начала переход, а водитель не успел затормозить.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»