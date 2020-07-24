Правоохранители проверили информацию о похищении девушки в Екатеринбурге

09:14 | 25.07.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Правоохранительные органы Чкаловского района города Екатеринбурга проверили информацию о похищении девушки днем 24 июля, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



По словам очевидцев, девушку насильно поместили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Полиция и следователи тут же начали вести поиски, но оказалось, что уральцы просто устроили розыгрыш.



«В результате грамотных совместных действий с коллегами из УМВД установлено, что данное сообщение оказалось всего-навсего розыгрышем. Также сотрудникам правоохранительных органов в кратчайший срок удалось установить автомашину, на которой якобы была «похищена» девушка, а в результате патрулирования ближайших улиц удалось обнаружить автомобиль. Далее - дело техники - были установлены и участники розыгрыша», - сообщили в СКР.



Организаторов розыгрыша следователи попросили впредь не повторять подобное.



«Ведь в тот момент, когда мы будем заниматься правдоподобными шутками, в любом другом месте может совершаться реальное преступление, которое некому будет пресечь», - добавили в СКР.



«Благими намерениями, как гласит известная народная мудрость, вымощена дорога в ад. Впрочем, всё по порядку. История, о которой идёт речь, произошла в 14:20 часов по местному времени на территории обслуживания отдела № 12 УМВД по г.Екатеринбургу. Случайные очевидцы, возможно, подумали, не вернулись ли 90-е? А кто-то подумал, не снимается ли во дворе их дома какой-нибудь блокбастер. В реальности всё оказалось гораздо проще и банальнее. Три молодых человека, надев на лица медицинские маски, решили преподнести своей 19-летней знакомой по имени Полина «сюрприз» в честь дня рождения. «Кавалеры» не придумали ничего лучше, чтобы удивить свою подругу, чем сыграть спектакль по её похищению. На голову имениннице «талантливые режиссёры» быстро надели чёрный пакет, приклеив его скотчем, забросили девушку в багажник легкового автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО» и спешно уехали. Когда в полицию поступил тревожный сигнал, разумеется, тогда ещё никто не знал, что это розыгрыш. Личный состав уголовного розыска территориального ОВД, городского УМВД, ОБОП УУР главка были подняты по тревоге. Кроме того, на розыск скрывшейся иномарки были ориентированы все без исключения наряды ППС и ДПС областного центра. Сыщики проделали достаточно большой объём работы, чтобы установить очевидцев и свидетелей, найти и проанализировать съёмки с видеокамер, отработать лиц, склонных к такого рода противоправным деяниям, в то время, как необходимо было заниматься раскрытием реально совершённых преступлений, выезжать на вызовы граждан и оказывать им необходимую помощь. В начале представители МВД вычислили машину, на которой увезли девушку. Хозяин автомобиля, не мудрствуя лукаво, рассказал без тени смущения, что он с приятелями, таким образом, решили пошутить. Наивная троица даже не подумала о возможных последствиях своего безрассудного поступка. Когда компания, сделав своё дело, мчалась к месту развлечения – уличному кафе «Чемоданчик» по улице Серафимы Дерябиной, она не задумывалась о том, что девушка могла элементарно задохнуться, машина могла попасть в ДТП – да мало ли что ещё могло случиться в дороге. Это событие вызвало довольно бурную реакцию в социальных сетях. Ситуацию незамедлительно взяли под личный контроль в областных аппаратах МВД и СКР. Когда сыщики прибыли, чтобы задержать участников вымышленного похищения, последние были в некотором шоке от того, как их быстро нашли полицейские. Праздничный вечер имениннице в итоге был испорчен: всех участников «банды» оперуполномоченные доставили в дежурную часть для опроса. Как говорится, хорошо всё то, что хорошо кончается. Не рекомендую другим любителям сюрпризов повторять опыт задержанных. Всё это чревато серьёзными последствиями», - прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»