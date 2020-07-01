Кухарчик и Вилюш покидают ФК «Урал»

21:00 | 24.07.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Из футбольного клуба «Урал» уходят Мацей Вилюш и Михаил Кухарчик. У них закончились сроки действия контрактов с командой.



Футболистов поблагодарили за игру и пожелали им успехов.



«На счету Вилюша 9 матчей в составе «Урала»; Кухарчик провел за нашу команду 19 официальных игр. Мы благодарим Мацея и Михала за время, проведённое в «Урале»! Желаем успешного продолжения футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм!», - сказали в пресс-службе клуба.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»