В реанимации детской больницы №11 Екатеринбурга появились новые аппараты ИВЛ

20:04 | 24.07.2020

Фото: teh-med.ru

В детской больнице №11 Екатеринбурга в отделении реанимации и интенсивной терапии появились два новых современных аппарата ИВЛ, об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Стоимость каждого аппарата составляет около двух миллионов рублей.



Отметим, что через отделение реанимации больницы за год проходят более 350 детей, четверть из которых нуждаются в респираторной поддержке. В данный момент на аппаратах находятся четыре пациента.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»