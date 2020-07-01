Новости дня
20:04 | 24.07.2020
Фото: teh-med.ru
В реанимации детской больницы №11 Екатеринбурга появились новые аппараты ИВЛ
Стоимость каждого аппарата составляет около двух миллионов рублей.
Отметим, что через отделение реанимации больницы за год проходят более 350 детей, четверть из которых нуждаются в респираторной поддержке. В данный момент на аппаратах находятся четыре пациента.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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