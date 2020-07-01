Более 14 тысяч исследований на коронавирус проведены за сутки в Свердловской области

19:40 | 24.07.2020

Фото: yandex.ua

На Среднем Урале за сутки врачи провели 14629 исследований проб на коронавирус, об этом сообщает региональный оперштаб.



Медики обследовали 13811 человек. Всего врачи провели 877013 исследований, обследовали 816544 свердловчан.



Напомним, всего на сегодняшний день в регионе зарегистрирован 18981 случай COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»