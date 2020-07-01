Для контактных с больными коронавирусом свердловчан появится бесплатная терапевтическая помощь

19:21 | 24.07.2020

Фото: bestlj.ru

В Свердловской области для контактных с больными новой коронавирусной инфекцией появится бесплатная химиотерапевтическая помощь, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев.



«В августе мы планируем организовать за счёт бюджета особую терапию для всех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Областной минздрав готовит сейчас подробную инструкцию с описанием лекарств и графика их приема, после чего мы будем распространять необходимые медикаменты через поликлиники и больницы по месту жительства», - написал глава региона в своем Instagram.



По его словам, укреплять иммунитет необходимо всем, но у контактных с заболевшими – особая ситуация.



Куйвашев также пообещал, что более подробная информация о терапии появится ко вторнику.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»