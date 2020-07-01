В Екатеринбурге ищут мужчину, нуждающегося в медпомощи

18:58 | 24.07.2020

Фото: поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В поселке Боровском Тюменской области пропал Пешеходов Руслан Александрович, нуждающийся в медицинской помощи. Как сообщает поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень», мужчина может находиться в Екатеринбурге.



Уралец ушел из дома утром 16 июля. Нем были серая футболка, серые шорты и синие сланцы.



На вид уральцу 30-35 лет, его рост – 180 сантиметров. Пешеходов среднего телосложения, славянской внешности. У него карие глаза и темные волосы.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Руслана, просят сообщать её по номерам полиции - 02/112, межмуниципального отдела МВД России «Тюменский » - 8 (3452) 300-202, волонтерам ПО «Белая Сова - Тюмень» - 8-932-32-39-911 или на почту poisksova@gmail.com.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»