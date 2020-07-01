Пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 10 человек

18:25 | 24.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Надеждинской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 12:48. На место происшествия выезжали 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Из здания эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей.



На балконе в квартире, расположенной на третьем этаже, горело домашнее имущество. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»