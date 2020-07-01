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17:26 | 24.07.2020
Фото: ТАСС
Бывший сотрудник ГИБДД предстанет перед судом в Екатеринбурге
По версии следствия, в течение 2017 года обвиняемый по просьбе ранее знакомого лица оформил материалы об инсценированных ДТП, а также справки о ДТП, куда внёс ложные сведения о повреждениях транспортных средств, а также о дате, месте, времени и участниках ДТП. Составленные инспектором официальные документы впоследствии использовались собственниками автомобилей для получения страховых выплат.
Всего было им задокументировано три факта ДТП. В результате собственники якобы пострадавших автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более 1 млн. рублей (они привлечены к уголовной ответственности). За оформление ДТП обвиняемый получил денежное вознаграждение на общую сумму 40 тысяч рублей.
Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова отметила, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области.
Руководитель пресс-службы главка регионального МВД Валерий Горелых сообщил, что в июне 2018 года указанный сотрудник был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь представителя МВД. Если в ходе предстоящего судебного разбирательства его вина будет доказана, он понесен и предусмотренную законом уголовную ответственность.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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