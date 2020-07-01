В Среднеуральске жильцам дома разбивают машины за попытку создать ТСЖ. Полиция ищет вандалов

17:20 | 24.07.2020

Сотрудники полиции МО МВД России «Верхнепышминский» разбираются в обстоятельствах конфликта, вызванного желанием жильцов дома по адресу переулок Пихтовый, 1б уйти от обслуживания управляющей компании и создать ТСЖ. Так, в период с 16 июля по 20 июля в правоохранительные органы поступили заявления о том, что в ночное время суток неизвестные лица повредили автомобили: «Киа Спортейдж», «Ниссан Икстрэил» и «Рено Логан», сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».



По словам обратившихся граждан, нападения начались после того как собственники дома инициировали процедуру по изменению способа управления домом путем отказа от услуг управляющей компании и создания ТСЖ, поскольку результаты работы ООО УК «РЭМП-Среднеуральск» не устраивают большинство собственников.



Первый факт порчи имущества произошел еще 20 апреля, вскоре после проведения предварительного опроса жителей дома по поводу создания ТСЖ. Одному из инициаторов создания ТСЖ, в 2 часа ночи трое неизвестных разбили автомобиль TOYOTA RAV4, стоящий во дворе дома по ул. Калинина, 31, а также разбили булыжниками два окна в квартире.



13 июля было размещено сообщение о проведении общего собрания собственников, после чего произошло три криминальных инцидента с порчей иномарок, принадлежащих жильцам дома. Во всех случаях действовали трое неизвестных лиц в масках. У автомобилей разбиты стекла, пострадала обивка салона, множество вмятин.



Все поврежденные автомобили принадлежат наиболее активным жильцам, участвующим в организации голосования по изменению способа управления домом и созданию ТСЖ.



«В настоящее время лица, причастные к повреждению автотранспорта не установлены, проводятся розыскные мероприятия. Прослеживается причинно-следственная связь и причастность к происшествиям руководства УК «РЭМП-Среднеуральск» так как имеется конфликт между последними и потерпевшими в связи с осуществлением профессиональной деятельности», – отметили в МО МВД России «Верхнепышминский».

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