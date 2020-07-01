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17:20 | 24.07.2020
В Среднеуральске жильцам дома разбивают машины за попытку создать ТСЖ. Полиция ищет вандалов
По словам обратившихся граждан, нападения начались после того как собственники дома инициировали процедуру по изменению способа управления домом путем отказа от услуг управляющей компании и создания ТСЖ, поскольку результаты работы ООО УК «РЭМП-Среднеуральск» не устраивают большинство собственников.
Первый факт порчи имущества произошел еще 20 апреля, вскоре после проведения предварительного опроса жителей дома по поводу создания ТСЖ. Одному из инициаторов создания ТСЖ, в 2 часа ночи трое неизвестных разбили автомобиль TOYOTA RAV4, стоящий во дворе дома по ул. Калинина, 31, а также разбили булыжниками два окна в квартире.
13 июля было размещено сообщение о проведении общего собрания собственников, после чего произошло три криминальных инцидента с порчей иномарок, принадлежащих жильцам дома. Во всех случаях действовали трое неизвестных лиц в масках. У автомобилей разбиты стекла, пострадала обивка салона, множество вмятин.
Все поврежденные автомобили принадлежат наиболее активным жильцам, участвующим в организации голосования по изменению способа управления домом и созданию ТСЖ.
«В настоящее время лица, причастные к повреждению автотранспорта не установлены, проводятся розыскные мероприятия. Прослеживается причинно-следственная связь и причастность к происшествиям руководства УК «РЭМП-Среднеуральск» так как имеется конфликт между последними и потерпевшими в связи с осуществлением профессиональной деятельности», – отметили в МО МВД России «Верхнепышминский».
© «Вечерние ведомости»
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