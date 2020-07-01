Росприроднадзор выявил 10 нарушений на заводе Дмитрия Пумпянского

16:50 | 24.07.2020

Сотрудники Управления Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу в ходе плановой выездной проверки в отношении ПАО «Синарский трубный завод» («СинТЗ», входит в структуру Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского) выявили 10 различных нарушений.



Как сообщает пресс-служба ведомства, выявлены нарушения в области охраны и использования водных объектов, в области охраны атмосферного воздуха, в области рационального использования и охраны недр, в области использования охраны земельных ресурсов, в области обращения с отходами и в области начисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.



Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений, по факту которых в отношении юридического и должностных лиц ПАО «СинТЗ» возбуждены административные дела по ст.8.1, ст.8.5, ч.1 ст.8.14, ч.2 ст.8.21 КоАП РФ, планируется возбуждение административных дел по ч.2 ст. 7.3, ч.1 ст.8.2, ч.1 ст.8.4, ч.1 ст.8.7 КоАП РФ.

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