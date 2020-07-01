Мотоциклисты пострадали в трёх ДТП в Екатеринбурге

16:31 | 24.07.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

За минувшие сутки в Екатеринбурге произошло три аварии с участием мотоциклистов. Есть пострадавшие.



В ночь с 23 на 24 июля на улице Малышева, 98 в результате столкновения машины Bronto и мотоцикла Kawasaki пострадал 30- летний мотоциклист. Со множественными переломами он госпитализирован в 23 ГКБ. По предварительным данным, водитель машины при повороте на улицу Луначарского на зелёный сигнал светофора не предоставил преимущество в движении.



Вторая авария произошла на улице Восточной, 68. По предварительной информации, мотоциклист ехал по Малышева в прямом направлении по крайней правой полосе в нарушение требований дорожных знаков «Направление движения по полосам», выехал на регулируемый перекрёсток, где произошло столкновение с иномаркой. В результате аварии пострадал 37-летний водитель мотоцикла.



Ещё один мотоциклист пострадал в аварии на улице Крестинского. 48-летний мужчина на мотоцикле «BMW C 400» ехал по Объездной дороге со стороны Щербакова и допустил наезд на бордюрный камень. В состоянии комы его доставили в лечебное учреждение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»