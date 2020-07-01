В лесу под Березовском ликвидировали свалку мусора

16:30 | 24.07.2020

В пригороде Березовского рядом с поселком Сарапулка ликвидирована несанкционированная свалка отходов и мусора вдоль лесной дороги и в лесистой местности, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.



Всего за день работы специализированной техникой с территории лесного фонда убрано и вывезено в общей сложности более 100 куб. м. мусора.



В региональном Минприроды напоминают, что проблема загрязнения окружающей среды на сегодняшний день стоит крайне остро. В этом году в лесах Березовского ГО и ГО Верхняя Пышма уже ликвидировано 7 свалок и более 300 куб. м. мусора.

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