В России приняли решение о проведении трехдневного голосования в сентябре

15:58 | 24.07.2020

Фото: Андрей Кухарев

В России принято решение о проведении трехдневного голосования уже в ближайшую кампанию. Так, председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.



Сам законопроект о трёхдневном голосовании был принят Госдумой РФ в третьем чтении 21 июля. Согласно документу, право выбирать срок голосования предоставляется Центризбиркому.



Глава ЦИК подчеркнула, что работа будет организована не хуже, чем в период голосования по поправкам в Конституцию, но даже лучше – с учётом выявленных ранее недостатков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»