Свердловчане с ВИЧ смогут прийти на приём в мобильную клинику медицинского колледжа

15:35 | 24.07.2020

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

В течение трёх месяцев ВИЧ-положительные пациенты смогут прийти на приём в лечебно-диагностический мобильный комплекс Свердловского областного медицинского колледжа, установленный на территории Центра СПИДа.



Это поможет разгрузить работу учреждения и ускорит процесс получения оказания необходимой медицинской помощи. Пациенты без очередей и без предварительной записи смогут посетить фельдшерский приём, сдать необходимое анализы и получить препараты сроком до трех месяцев.



Поскольку препараты предоставляются за счёт федерального бюджета и выдаются в Центре СПИДа, а пациенты должны проходить клиническое обследование для мониторинга эффективности антиретровирусной терапии – посещение Центра СПИДа должно быть регулярным.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»