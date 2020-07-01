В Нижнем Тагиле отремонтируют две стелы

15:16 | 24.07.2020

Фото: wikimapia.org

В Нижнем Тагиле отремонтируют два въездных знака, расположенных в Дзержинском районе. В облагораживании стел участвуют сразу несколько предприятий.



Один знак находится на пересечении Восточного шоссе и улицы Цементной, второй – на Салдинском шоссе. Их отмыли и почистили. Кроме того, очистили и территорию вокруг стел. Согласно плану, знаки покрасят.



Обновление стел должно быть завершено в ближайшее время.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»