Павел Погребняк покидает ФК «Урал»

14:59 | 24.07.2020

Фото: ФК «Урал»

У футбольного клуба «Урал» истёк срок действия контракта с Павлом Погребняком. Нападающий покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



«Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет, и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за "Урал" и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город»,- сообщил Павел Погребняк.



За время выступления в «Урале» Павел провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России. Нападающий стал автором восьми забитых мячей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»