В Свердловской области появилась спецкоммиссия для подсчета умерших от коронавируса

Свердловский минздрав создал рабочую группу «для повышения качества статистики смертности населения от коронавируса». Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, но доокумент еще не опубликован на официальном сайте.В целях группы проводить сверку количества смертельных случаев и предоставлять отчет министру и его заместителю. Руководить рабочей группой будет начальник отдела информационно-аналитической работы минздрава Иван Грязнов, а его заместителем станет Денис Демидов, начальник управления здравоохранения Екатеринбурга.Согласно подписанному документу, в группу вошел и главный внештатный пульмонолог областного минздрава Игорь Лещенко, который узнал об этом только от СМИ. « Я не знаю, как будет проходить проверка, меня никто официально не информировал, но я могу предположить. Это гигантская работа, которая займет большое количество людей и времени, месяц-два, потому что умерших много, а нужно еще проверить смерти от той же пневмонии. Причиной может оказаться не пневмония, а что-то другое, и даже не обязательно COVID-19. От пневмонии летом люди не умирают, это нонсенс и казуистика. Число смертей от пневмонии должно быть намного меньше, а число смертей от коронавируса после проверки увеличится, и это нормально», – прокомментировал Лещенко.Отметим, решение о создании спецгруппы появилось через пару недель после проведения парада Победы, футбольных матчей и «конституционного» голосования.