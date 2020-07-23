Новости дня
14:36 | 24.07.2020
Фото: businessinsider.com.au
В Свердловской области появилась спецкоммиссия для подсчета умерших от коронавируса
В целях группы проводить сверку количества смертельных случаев и предоставлять отчет министру и его заместителю. Руководить рабочей группой будет начальник отдела информационно-аналитической работы минздрава Иван Грязнов, а его заместителем станет Денис Демидов, начальник управления здравоохранения Екатеринбурга.
Согласно подписанному документу, в группу вошел и главный внештатный пульмонолог областного минздрава Игорь Лещенко, который узнал об этом только от СМИ. « Я не знаю, как будет проходить проверка, меня никто официально не информировал, но я могу предположить. Это гигантская работа, которая займет большое количество людей и времени, месяц-два, потому что умерших много, а нужно еще проверить смерти от той же пневмонии. Причиной может оказаться не пневмония, а что-то другое, и даже не обязательно COVID-19. От пневмонии летом люди не умирают, это нонсенс и казуистика. Число смертей от пневмонии должно быть намного меньше, а число смертей от коронавируса после проверки увеличится, и это нормально», – прокомментировал Лещенко.
Отметим, решение о создании спецгруппы появилось через пару недель после проведения парада Победы, футбольных матчей и «конституционного» голосования.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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