В Верхнем Тагиле сгорел частный жилой дом

13:53 | 24.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Верхнем Тагиле на площади 102 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:47 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 13 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 07:29 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»