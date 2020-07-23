Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

13:14 | 24.07.2020

Фото: news.myseldon.com

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся за минувшие сутки на 0,2 пункта и составил 0,92 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 21 июля – 227; 22 июля – 234; 23 июля – 249; 24 июля – 248. Сумма – 958.



Дата – количество заболевших: 17 июля – 301; 18 июля – 259; 19 июля – 245; 20 июля – 234. Сумма – 1039.



Rt – 958/1039=0,92



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 248 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 18 981 случай новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»