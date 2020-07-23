Скончались еще семь свердловчан с коронавирусом

12:57 | 24.07.2020

Фото: news.myseldon.com

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 220 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлен 18 981 случай заражения (+248 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 157 человек, в среднем – 856, остальные – в удовлетворительном. Выписан из больниц 451 человек, всего в регионе врачи вылечили 13 816 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»