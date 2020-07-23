Уральские врачи вылечили еще 451 пациента с Covid-19

12:55 | 24.07.2020

Фото: 123ru.net

По данным на 24 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписался еще 451 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 13 816.



Напомним, в Свердловской области выявлен 18 981 случай заражения (+248 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 157 человек, в среднем – 856, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано семь новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 220).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»