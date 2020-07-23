В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 118 человек

12:53 | 24.07.2020

Фото: vlast-sovetov.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 118 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 248 случаев заражения Covid-19. Выписан по выздоровлению 451 человек, скончались семь человека.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразился 18 981 человек. По выздоровлению выписаны 13 816 человек, 220 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»