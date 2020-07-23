В России выявили еще 5 811 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 444 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека.