В Свердловской области коронавирусом заразились еще 248 человек

12:46 | 24.07.2020

Фото: yandex.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 248 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 18 981 случай новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+118), Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режа, Серова, Шалинского городского округа.



Состояние 157 госпитализированных оценивается как тяжелое, 154 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 856. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписан 451 человек – общее число выписанных достигло 13816.



Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 220.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»