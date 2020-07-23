В Екатеринбурге появилась еще одна работа в рамках фестиваля Public Art

12:22 | 24.07.2020

Фото: PUBLIC ART FESTIVAL/vk.com

В Екатеринбурге появилось еще одно «граффити на стене», нарисованное в рамках фестиваля Public Art. На нем изображена жаба.



«Я очень люблю эстетику. Как уличную, так и визуальную. Мне очень понравилось, как вписывается мой эскиз в эстетику парка. Я рисую в основном фристайлом и все цветовые решения, и «фишки» были придуманы прямо на месте, вместе с ребятами которые живут рядом», – описал рисунок «Летний парк» автор из Беларуси Денис Аверьянов.



Работу можно увидеть в Летнем парке на Уралмаше.



Напомним, фестиваль уличного искусства Public art, заменивший Стенограффию, открылся в Екатеринбурге 3 июля и завершится 3 августа. Напротив Дворца молодежи в начале июля появилось граффити с изображением двух жирафов с эффектом 3D.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»