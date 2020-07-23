Умер известный екатеринбургский фотограф, у которого был коронавирус

12:00 | 24.07.2020

Фото: Илья Строков/vk.com

На 47 году жизни умер известный екатеринбургский фотограф Илья Строков, который болел коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал его друг, врач-стоматолог Владимир Козлов.



«Сегодня ушел человек с большой буквы. Илья всегда был для меня примером силы, жизненной энергии и оптимизма. Без тебя все уже не будет как прежде», – говорится в посте.



К соболезнованиям близким и родственникам присоединились и коллеги мастера объектива. «К сожалению, Илья Строков, один из лучших фотографов и преподавателей Екатеринбурга, ушел из жизни. COVID-19. Берегите себя, друзья. Соболезнования родственникам. Светлая память», – написал фотограф Вадим Балакин.



О подтвержденном коронавирусе Илья написал 30 июня. Тогда он отмечал, что заразился инфекцией, которая протекает без осложнений. «Вот и я пополнил ряды заболевших COVID-19. Хорошо, что без осложнений, надеюсь, так и останется. Всем привет, и берегите себя! Обращений стало очень много!», – говорится в последней записи в соцсетях фотографа. При этом, друзья писали, что владелец фотошколы находится в реанимации.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»