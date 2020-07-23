В Свердловской области может находиться пропавший в Перми мужчина

11:36 | 24.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Свердловский отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 31-летнего жителя Перми. Иван Андреевич Сажин ушел из дома 21 июля и не вернулся. Отмечается, что у него отставание в развитии.



Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, серо-голубые глаза, темные короткие волосы.



На момент пропажи был одет в темно-синюю ветровку, синие спортивные штаны, синие кроссовки, сине-серую кепку.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу пермского поискового отряда Евгении 8-982-467-30-98.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»