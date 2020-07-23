Приставы Екатеринбурга приостановили деятельность опасной крановой эстакады

11:21 | 24.07.2020

Фото: Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Екатеринбурга приостановили деятельность двухпролетной крановой железобетонной эстакады, на которой работают мостовые краны.



Ранее суд обязал предприятие провести экспертизу промышленной безопасности в связи в эксплуатацией эстакады на протяжении более 35 лет, несмотря на то что срок ее службы – 20 лет.



Однако должник не торопился с исполнением решения суда, отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Тогда на место выехали судебные приставы и опечатали эстакаду на 50 суток.



Руководитель стойкомпании предупрежден об уголовной ответственности, если он вдруг снова начнет нелегально работать.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»