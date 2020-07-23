 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

11:21 | 24.07.2020

Фото: Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Приставы Екатеринбурга приостановили деятельность опасной крановой эстакады

Судебные приставы Екатеринбурга приостановили деятельность двухпролетной крановой железобетонной эстакады, на которой работают мостовые краны.

Ранее суд обязал предприятие провести экспертизу промышленной безопасности в связи в эксплуатацией эстакады на протяжении более 35 лет, несмотря на то что срок ее службы – 20 лет.

Однако должник не торопился с исполнением решения суда, отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Тогда на место выехали судебные приставы и опечатали эстакаду на 50 суток.

Руководитель стойкомпании предупрежден об уголовной ответственности, если он вдруг снова начнет нелегально работать.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:59 | 24.07.2020
Павел Погребняк покидает ФК «Урал»

14:36 | 24.07.2020
В Свердловской области появилась спецкоммиссия для подсчета умерших от коронавируса

14:13 | 24.07.2020
Патриарх Кирилл лишил священного сана отца Сергия

13:59 | 24.07.2020
Дмитрий Махонин предложил благоустроить набережную на участке от Речного вокзала до завода в Мотовилихе

13:53 | 24.07.2020
В Верхнем Тагиле сгорел частный жилой дом

13:35 | 24.07.2020
Екатеринбургский зоопарк открывает свои двери для посетителей

13:29 | 24.07.2020
На пермском стадионе «Звезда» открыто новое футбольное поле

13:21 | 24.07.2020
В Пермском крае утверждены дополнительные меры поддержки по достройке проблемных объектов

13:14 | 24.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

13:12 | 24.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 0,8

13:05 | 24.07.2020
Департамент транспорта администрации Перми разъясняет правила бесплатных пересадок

12:57 | 24.07.2020
Скончались еще семь свердловчан с коронавирусом

12:55 | 24.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 451 пациента с Covid-19

12:53 | 24.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 118 человек

12:50 | 24.07.2020
В Пермском крае выявлен 71 случай COVID-19

12:47 | 24.07.2020
В России выявили еще 5 811 случаев Covid-19

12:46 | 24.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 248 человек

12:29 | 24.07.2020
Выходные в Перми будут теплыми

12:22 | 24.07.2020
В Екатеринбурге появилась еще одна работа в рамках фестиваля Public Art

12:00 | 24.07.2020
Умер известный екатеринбургский фотограф, у которого был коронавирус

11:36 | 24.07.2020
В Свердловской области может находиться пропавший в Перми мужчина

11:21 | 24.07.2020
Приставы Екатеринбурга приостановили деятельность опасной крановой эстакады

11:02 | 24.07.2020
«Т Плюс» повысит надежность теплоснабжения потребителей контура Пермской ТЭЦ-9

10:57 | 24.07.2020
В Екатеринбурге бизнесмену грозит реальный срок за невыплату зарплаты сотрудникам

10:31 | 24.07.2020
В Екатеринбурге пройдет марафон «Европа – Азия»

10:05 | 24.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

09:33 | 24.07.2020
В Нижнем Тагиле пропал без вести 16-летний подросток

09:12 | 24.07.2020
Под Богдановичем в магазине случился крупный пожар

23.07.2020

21:29 | 23.07.2020
В Верхней Пышме мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью

20:46 | 23.07.2020
На Среднем Урале локализовали половину пожаров

20:31 | 23.07.2020
В Екатеринбурге временно закроют движение по переулку Широкому

19:50 | 23.07.2020
В Екатеринбурге состоялось итоговое заседание по парку имени XXII Партсъезда

19:42 | 23.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 15 территорий Пермского края

19:33 | 23.07.2020
В Тавде накалилась обстановка с коронавирусом

19:13 | 23.07.2020
Более 800 тысяч человек обследованы на COVID-19 в Свердловской области

19:02 | 23.07.2020
ЕГЭ 2020: главные скандалы, которыми запомнится экзамен «коронавирусной» эпохи

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 