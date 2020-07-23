Новости дня
10:57 | 24.07.2020
Фото: yandex.ru
В Екатеринбурге бизнесмену грозит реальный срок за невыплату зарплаты сотрудникам
По версии следствия, обвиняемый, будучи директором «Еврафески», имел возможность без доверенности действовать от лица юридического лица организации, в том числе полномочия распоряжаться оборотными средствами компании. Так, в период с августа 2017 года по февраль 2018 года обвиняемый не выплачивал зарплату трем сотрудникам организации. Задолженность работникам составила более 400 тысяч рублей. При этом, через расчетные счета компании прошло более полумиллиона рублей, которые директор использовал в иных целях.
Отметим, управленческий штаб организации находится в Кировском районе, несмотря на то что «Еврафеска» зарегистрирована в Ленинском районе.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
Добавим, согласно документам, организация была ликвидирована в январе 2020 года. При том, что последняя информация о финансовом состоянии организации основана на бухгалтерском отчете 2013-2016 годов. Тогда прибыль и выручка компании начала резко падать. В 2016 году выручка составила всего семь миллионов рублей, что, согласно документам, на 5,8 миллионов рулей меньше чем за 2015 год.
Помимо прочего, согласно сведениям ФНС за 2018 год, у «Еврафески» имеется задолженность по налогам в размере 205 тысяч рублей.
Кроме того, в истории организации значится больше количество судов, в которых предприятие выступало ответчиком.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:59 | 24.07.2020
Павел Погребняк покидает ФК «Урал»
14:36 | 24.07.2020
В Свердловской области появилась спецкоммиссия для подсчета умерших от коронавируса
14:13 | 24.07.2020
Патриарх Кирилл лишил священного сана отца Сергия
13:59 | 24.07.2020
Дмитрий Махонин предложил благоустроить набережную на участке от Речного вокзала до завода в Мотовилихе
13:53 | 24.07.2020
В Верхнем Тагиле сгорел частный жилой дом
13:35 | 24.07.2020
Екатеринбургский зоопарк открывает свои двери для посетителей
13:29 | 24.07.2020
На пермском стадионе «Звезда» открыто новое футбольное поле
13:21 | 24.07.2020
В Пермском крае утверждены дополнительные меры поддержки по достройке проблемных объектов
13:14 | 24.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет
13:12 | 24.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 0,8
13:05 | 24.07.2020
Департамент транспорта администрации Перми разъясняет правила бесплатных пересадок
12:57 | 24.07.2020
Скончались еще семь свердловчан с коронавирусом
12:55 | 24.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 451 пациента с Covid-19
12:53 | 24.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 118 человек
12:50 | 24.07.2020
В Пермском крае выявлен 71 случай COVID-19
12:47 | 24.07.2020
В России выявили еще 5 811 случаев Covid-19
12:46 | 24.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 248 человек
12:29 | 24.07.2020
Выходные в Перми будут теплыми
12:22 | 24.07.2020
В Екатеринбурге появилась еще одна работа в рамках фестиваля Public Art
12:00 | 24.07.2020
Умер известный екатеринбургский фотограф, у которого был коронавирус
11:36 | 24.07.2020
В Свердловской области может находиться пропавший в Перми мужчина
10:31 | 24.07.2020
В Екатеринбурге пройдет марафон «Европа – Азия»
10:05 | 24.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
09:33 | 24.07.2020
В Нижнем Тагиле пропал без вести 16-летний подросток
09:12 | 24.07.2020
Под Богдановичем в магазине случился крупный пожар
20:46 | 23.07.2020
На Среднем Урале локализовали половину пожаров
20:31 | 23.07.2020
В Екатеринбурге временно закроют движение по переулку Широкому
19:42 | 23.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 15 территорий Пермского края
19:33 | 23.07.2020
В Тавде накалилась обстановка с коронавирусом
19:13 | 23.07.2020
Более 800 тысяч человек обследованы на COVID-19 в Свердловской области