В Екатеринбурге бизнесмену грозит реальный срок за невыплату зарплаты сотрудникам

10:57 | 24.07.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге 49-летний директор ООО «Еврафеска» обвиняется в полной невыплате зарплаты трем сотрудникам организации.



По версии следствия, обвиняемый, будучи директором «Еврафески», имел возможность без доверенности действовать от лица юридического лица организации, в том числе полномочия распоряжаться оборотными средствами компании. Так, в период с августа 2017 года по февраль 2018 года обвиняемый не выплачивал зарплату трем сотрудникам организации. Задолженность работникам составила более 400 тысяч рублей. При этом, через расчетные счета компании прошло более полумиллиона рублей, которые директор использовал в иных целях.



Отметим, управленческий штаб организации находится в Кировском районе, несмотря на то что «Еврафеска» зарегистрирована в Ленинском районе.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.



Добавим, согласно документам, организация была ликвидирована в январе 2020 года. При том, что последняя информация о финансовом состоянии организации основана на бухгалтерском отчете 2013-2016 годов. Тогда прибыль и выручка компании начала резко падать. В 2016 году выручка составила всего семь миллионов рублей, что, согласно документам, на 5,8 миллионов рулей меньше чем за 2015 год.



Помимо прочего, согласно сведениям ФНС за 2018 год, у «Еврафески» имеется задолженность по налогам в размере 205 тысяч рублей.



Кроме того, в истории организации значится больше количество судов, в которых предприятие выступало ответчиком.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»