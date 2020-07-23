Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 23 июля.Всего в Свердловской области выявлены 18 733 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (11 874), затем идут Нижний Тагил (1015), Первоуральск (481), Верхняя Пышма (462), Березовский (372), Ревда (251), Каменск-Уральский и Каменский район (225), Невьянск (209), Нижнесергинский район (213). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (209).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.