В Нижнем Тагиле пропал без вести 16-летний подросток

09:33 | 24.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 16-летней жительницы Нижнего Тагила. Кристина Шенькова ушла из дома 23 июля и не вернулась. Отмечается, что девушка нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, кудрявые темно-русые волосы, карие глаза.



На момент пропажи была одета в белую ветровку с синими вставками в районе карманов, черные штаны, черные кроссовки с розовыми шнурками.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам телефона 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Дарье 8-932-125-91-88.



«В отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» уже организованы поиски. Девушка и ранее самовольно уходила, последний раз 20 июля. Девушка — инвалид детства по слуху. Накануне ее мать сообщила в полицию, что дочь днем ушла гулять и к вечеру не вернулась. Просьба ко всем, кто видел эту девушку, знает о ее местонахождении. по звонить в дежурную часть ОП 17 по телефону (3435)97-68-02 или на линию 02», – добавили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»