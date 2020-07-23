Под Богдановичем в магазине случился крупный пожар

09:12 | 24.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в селе Байны под Богдановичем на площади 190 квадратных метров горел магазин.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23:58 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.



Все работы завершились в 02:10 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»